Le offerte su Amazon sono reali? Come scovare i prezzi gonfiati (Di lunedì 13 dicembre 2021) Quante volte ci sarà capitato di aver acquistato un prodotto su Amazon ad un prezzo apparentemente scontato ma che poi tanto scontato non era? Con tutte le offerte che quotidianamente Amazon mette a disposizione sul sito, dovremo prestare sempre la massima attenzione ed essere bravi ad intuire se i prezzi esposti sono gonfiati ad arte (per farli calare in periodo di offerte) o se l'offerta mostrata è vera (generando quindi un vero risparmio). Nella guida che segue vi mostreremo Come scovare subito i prezzi gonfiati su Amazon utilizzando le liste del sito di e-commerce (semplice e facile da utilizzare) e una valida estensione di monitoraggio dei prezzi (molto più ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 13 dicembre 2021) Quante volte ci sarà capitato di aver acquistato un prodotto suad un prezzo apparentemente scontato ma che poi tanto scontato non era? Con tutte leche quotidianamentemette a disposizione sul sito, dovremo prestare sempre la massima attenzione ed essere bravi ad intuire se iespostiad arte (per farli calare in periodo di) o se l'offerta mostrata è vera (generando quindi un vero risparmio). Nella guida che segue vi mostreremosubito isuutilizzando le liste del sito di e-commerce (semplice e facile da utilizzare) e una valida estensione di monitoraggio dei(molto più ...

