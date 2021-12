Lavoro | iziwork | operai con magazzinieri e corrieri tra i profili più richiesti

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Labitalia) - Quali sono le figure professionali più ricercate nel mondo delin somministrazione? E quale è stato l'impatto della pandemia sul mercato dell'occupazione temporanea? Queste le evidenze dell'Osservatorio sul mercato delin somministrazione condotto da, startup ditemporaneo nata con l'obiettivo di digitalizzare e ottimizzare i processi di ricerca e selezione del personale grazie all'intelligenza artificiale e all'analisi dei dati in tempo reale. L'analisi, effettuata tra marzo e settembre 2021, a cavallo con lo sblocco dei licenziamenti di luglio, ha incluso le richieste di oltre 250 aziende clienti e le candidature ricavate da un database proprietario di circa 280.000 candidati. “Abbiamo voluto mappare - commenta Pierluigi Lauriano, managing director ...

