Keanu Reeves e il cast di Matrix Resurrections vi augurano un buon Natale (VIDEO) (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il cast di Matrix Resurrections, guidato da Carrie-Anne Moss e Keanu Reeves, ha augurato un buon Natale ai fan in un recente VIDEO relativo all'uscita del film, prevista per il primo gennaio 2022. Keanu Reeves e il cast di Matrix Resurrections hanno augurato un buon Natale ai fan attraverso un breve VIDEO pubblicato sul profilo Twitter ufficiale che è stato appositamente creato per il tanto atteso quarto film dell'iconico e innovativo franchise. I protagonisti della pellicola, Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, che tornano nei ruoli di Neo e Trinity, prima di augurare a tutti ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ildi, guidato da Carrie-Anne Moss e, ha augurato unai fan in un recenterelativo all'uscita del film, prevista per il primo gennaio 2022.e ildihanno augurato unai fan attraverso un brevepubblicato sul profilo Twitter ufficiale che è stato appositamente creato per il tanto atteso quarto film dell'iconico e innovativo franchise. I protagonisti della pellicola,e Carrie-Anne Moss, che tornano nei ruoli di Neo e Trinity, prima di augurare a tutti ...

