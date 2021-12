GTA 6: per un rumor un annuncio del gioco dovrebbe far preoccupare (Di lunedì 13 dicembre 2021) Secondo un rumor GTA 6, un annuncio del nuovo gioco potrebbe deludere le aspettative dei fan Ci troviamo ormai ad otto anni dal primo lancio di Grand Theft Auto V. Il titolo, uscito anche per le console di nuova generazione, nel corso del tempo è rimasto tra i giochi più giocati anche per merito della sua modalità online, supportata costantemente da Rockstar Games, con diversi update, aggiornamenti, contenuti aggiuntivi ed eventi di gioco. Questa settimana, inoltre, verrà anche rilasciato un DLC legato alla storia dell’online, che mostrerà il ritorno di uno dei personaggi più amati dai fan del quinto capitolo. Per quanto concerne invece i videogiocatori non interessati alla modalità multigiocatore, non ci sono ancora notizie sul prossimo titolo di Rockstar, anche se è già da diverso tempo che girano dei leak e ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 13 dicembre 2021) Secondo unGTA 6, undel nuovopotrebbe deludere le aspettative dei fan Ci troviamo ormai ad otto anni dal primo lancio di Grand Theft Auto V. Il titolo, uscito anche per le console di nuova generazione, nel corso del tempo è rimasto tra i giochi più giocati anche per merito della sua modalità online, supportata costantemente da Rockstar Games, con diversi update, aggiornamenti, contenuti aggiuntivi ed eventi di. Questa settimana, inoltre, verrà anche rilasciato un DLC legato alla storia dell’online, che mostrerà il ritorno di uno dei personaggi più amati dai fan del quinto capitolo. Per quanto concerne invece i videogiocatori non interessati alla modalità multigiocatore, non ci sono ancora notizie sul prossimo titolo di Rockstar, anche se è già da diverso tempo che girano dei leak e ...

Advertising

tuttoteKit : GTA 6: per un rumor un annuncio del gioco dovrebbe far preoccupare #GTA6 #RockstarGames #TakeTwoInteractive… - Itscamrenye : RT @RockstarGames: Arriva The Contract, una nuova storia di GTA Online con Franklin Clinton e i suoi. Preparati per una nuova avventura co… - Ruggin84 : RT @RockstarGames: Arriva The Contract, una nuova storia di GTA Online con Franklin Clinton e i suoi. Preparati per una nuova avventura co… - Semirroilrinato : il sogno che ho fatto: ero in classe aspettando che la prof di italiano arrivasse, ad un certo punto divento Mostro… - alulus : RT @RockstarGames: Arriva The Contract, una nuova storia di GTA Online con Franklin Clinton e i suoi. Preparati per una nuova avventura co… -