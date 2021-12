Giulia De Lellis in lingerie fa sciogliere la neve di Cortina (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le vacanze di Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta sono sempre all’insegna degli amici, della buona tavola, del divertimento, delle spa, ma soprattutto delle coccole bollenti. L’influencer si è rifugiata a Cortina D’Ampezzo per la prima neve dell’inverno e insieme al fidanzato si è crogiolata nelle spa più lussuose. Ma a surriscaldare le temperature del Veneto ci ha pensato la sua lingerie rossa in pizzo. Una vera sex bomb tra i ghiacci. Imbacuccati per le vie del centro, Giulia e Carlo si tengono stretti per scaldarsi dal freddo. L’influencer si attacca al braccio del fidanzato e si lascia guidare nella neve tra selfie con gli amici e facce buffe da postare. Ma è quando si rifugiano in hotel che si lasciano andare alle coccole vere e proprie. Per la coppia in ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le vacanze diDee Carlo Gussalli Beretta sono sempre all’insegna degli amici, della buona tavola, del divertimento, delle spa, ma soprattutto delle coccole bollenti. L’influencer si è rifugiata aD’Ampezzo per la primadell’inverno e insieme al fidanzato si è crogiolata nelle spa più lussuose. Ma a surriscaldare le temperature del Veneto ci ha pensato la suarossa in pizzo. Una vera sex bomb tra i ghiacci. Imbacuccati per le vie del centro,e Carlo si tengono stretti per scaldarsi dal freddo. L’influencer si attacca al braccio del fidanzato e si lascia guidare nellatra selfie con gli amici e facce buffe da postare. Ma è quando si rifugiano in hotel che si lasciano andare alle coccole vere e proprie. Per la coppia in ...

