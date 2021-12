GF Vip | Davide Silvestri contro Alex Belli

(Di lunedì 13 dicembre 2021)si sfoga riguardo il comportamento tenuto danelle scorse ore nonostante la forte amicizia che li ha legati all’interno della casa. Ma qualcosa sembra cambiato: “Lui certo che resterà qui, tanto lo fa per fare scena, io ho smesso di credergli”.stanco delle sceneggiate di. Eppure i due sembravano amici per la pelle. Tuttavia qualcosa sembra essere cambiato, soprattutto da

Advertising

infoitcultura : Gf Vip, Alex Belli tocca il seno a Soleil. Poi l'attacco di Davide Silvestri - infoitcultura : GF Vip, “Quella di Alex era una sceneggiata”: Davide Silvestri svela un retroscena shock - redazionerumors : Grande Fratello Vip, Davide Silvestri deluso da Alex Belli: “Io ho smesso di credergli” #gfvip #AlexBelli - tuttopuntotv : Davide Silvestri contro Alex Belli: “Sapeva che la porta rossa era chiusa” #GFVip6 #GFVip - __ladyf : Grande Fratello Vip, Davide Silvestri: 'Ho smesso di credere ad Alex Belli' -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Davide

... Manuel Bortuzzo ,Silvestri e Francesca Cipriani . Tra i più convinti sembra il campione di ..."Tra i segreti della vita non smettere di credere in Babbo Natale" CHI LASCIA GRANDE FRATELLO...Alex Belli: sceneggiate o verità? Alex Belli sta perdendo consensi fuori e dentro la casa del Grande Fratello. Sopratutto Soleil Sorge eSilvestri , suoi grandi amici tra le mure di Cinecittà, stanno iniziando a dubitare di lui e della sua sincerità.Silvestri, parlando con Francesca ...Torna stasera alle 21.40 il Gf Vip. Il programma condotto da Alfonso Signorini con l'aiuto di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, nel ruolo di opinioniste, ha preparato anche per oggi una ...Davide Silvestri lascerà la casa del Grande Fratello Vip? L'attore sembra propenso a tornare alla sua vita di tutti i giorni e dalla sua fidanzata Alessia.