GF Vip 6 | arriva la clamorosa ultima ora | dice addio per sempre!

VelvetMagIta : Soleil Sorge e Alex Belli, lite furiosa al #GFVip: scatta il bacio ma lei lo gela [VIDEO] #GFVip2021 #VelvetMag… - occhio_notizie : Viviana Bazzani contro Soleil: 'Quando arriva nelle feste è solita offendere e umiliare' #gfvip6 - infoitcultura : Gf Vip, tutti contro Soleil? Dal web arriva una proposta particolare - infoitcultura : Nuovi concorrenti GF Vip: arriva un belloccio, ingressi dicembre-gennaio - infoitcultura : GF Vip 6, arriva l’espulsione di Soleil: l’impensabile mossa degli autori -

Quella serata si libererà dopo la fine del Grande Fratello6, che da gennaio anticiperà la puntata del venerdì al giovedì sera. Nelle prossime settimane non mancheranno ulteriori indiscrezioni e ...Infatti, ha rifiutato la proposta del Grande Fratello2021 . Ne parla a RTL 102.5 News nell'... " Mi stavo allenando con la nazionale e mila chiamata di Milly, il mio allenatore mi ha detto ...Nella Casa del "GF Vip" aumenta la tensione tra Alex Belli e Soleil Sorge. Dopo una lite furiosa c'è stato un bacio, ma è come sembra.In questi giorni la prima neve ha fatto capolino, alimentando l'entusiasmo soprattutto dei più piccoli, già elettrizzati in vista dell'imminente Natale.