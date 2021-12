Domenica In | Pierpaolo Pretelli Divide il Pubblico!

(Di lunedì 13 dicembre 2021)continua are il pubblico diIn. C’è chi lo elogia e chi non vede in lui nessun talento. Tra i suoi estimatori c’è sicuramente Mara Venier che, anche nell’ultima diretta diIn, lo ha coinvolto in un gioco. La reazione dei telespettatori è la più disparata. Ecco cosa è successo!In: piovono critiche Nell’ultima diretta diIn, Mara Venier ha cercato di catturare parte del pubblico più giovane coinvolgendo ancora una volta l’ex velino. Nell’ultima puntata, lo ha coinvolto insieme ad altri ospiti, nel gioco ‘Il Musichiere’. A dire il vero, il gioco era già stato proposto nelle scorse puntate, dove il tutto era parso alquanto caotico. ...

Advertising

BulloManuela : RT @PinaPupillo: Pierpaolo Pretelli la domenica aspetto solo te #prelemi - 68Stefania1101 : RT @PinaPupillo: Per me la domenica è solo Pierpaolo Pretelli bravissimo ?? #prelemi - SilviaMartiAle : @Marci80Marci806 Ma cero che ci vanno. Faranno 24 e 25 a Piacenza e dal 27 saranno a Maratea. Poi magari sarà una p… - comentv2 : RT @Arianna901: Questa domenica il gioco è andato molto meglio e Pierpaolo è stato bravissimo #prelemi - BulloManuela : RT @Gianluc44323842: Aspettando solo lui a #domenicain la domenica pomeriggio su Rai uno si balla e si canta con il mitico pierpaolo pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Pierpaolo

IN/ Torna Il Musichiere conPretelli e Bobby Solo Salvatore Tornatore e Totò Cascio Dopo il TG1 Paolo Belli riaccoglie i telespettatori di Rai Uno, omaggiando il maestro Ennio ...IN/ Torna Il Musichiere conPretelli e Bobby SoloAncora una manche conclusiva con Sabrina e Benedetta sempre sull’esibizione di Pierpaolo Pretelli dei vari brani. Come sempre questo pomeriggio ci sarà il siparietto di Pierpaolo Pretelli che si esibi ...Mara Venier torna in onda come ogni domenica ma oggi inizia l’appuntamento ricordando un’artista eccezionale. Domenica In, le anticipazioni della puntata del 12 dicembre: una grande sorpresa in studio ...