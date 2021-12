Ddl suicidio assistito | alla Camera comincia la discussione | cosa prevede

Leggi su ck12

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Il disegno di legge sulassisitito (chiamato anche “fine vita”) arrivanell’aula di Montecitorio Laè stata possibile avviarla dopo i sì delle Commissioni Giutizia e Affari costituzionali della. Tre anni fa, nel novembre 2018, la Corte Costituzionale aveva sollecitato il Parlamento a colmare il vuoto legislativo in materia dopo il caso del Dj Fabo.(Getty Images)“È un giorno storico per i diritti civili in questo paese” dice Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della, deputato M5S. L’approdo in aula del testo, sostiene, può dare al paese la posossibilità “di dotarsi di norme certe per andare incontro ai malati senza speranza”. Già l’arrivo del ...