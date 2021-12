Danimarca, carcere per un ex ministro: "separò" famiglie richiedenti asilo (Di lunedì 13 dicembre 2021) L'ex ministro dell'Immigrazione danese Inger Stojberg è stato riconosciuto colpevole di aver separato illegalmente giovani coppie di richiedenti asilo in uno storico processo di impeachment. I giudici ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 13 dicembre 2021) L'exdell'Immigrazione danese Inger Stojberg è stato riconosciuto colpevole di aver separato illegalmente giovani coppie diin uno storico processo di impeachment. I giudici ...

Advertising

PPicerni : RT @MediasetTgcom24: Danimarca, carcere per un ex ministro: 'separò' famiglie richiedenti asilo #Danirmarca - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Danimarca, carcere per un ex ministro: 'separò' famiglie richiedenti asilo #Danirmarca - ElVengadorDelF5 : RT @MediasetTgcom24: Danimarca, carcere per un ex ministro: 'separò' famiglie richiedenti asilo #Danirmarca - MediasetTgcom24 : Danimarca, carcere per un ex ministro: 'separò' famiglie richiedenti asilo #Danirmarca - RItaliaN21 : Follia in Danimarca, 2 mesi di carcere per l’ex ministro dell’immigrazione. Separò una coppia di siriani: -