Convocati Udinese, le scelte di Cioffi per il Crotone (Di lunedì 13 dicembre 2021) Convocati Udinese, mister Cioffi ha diramato la lista dei giocatori a disposizione per il match di Coppa Italia contro il Crotone Gabriele Cioffi, tecnico dell'Udinese, ha diramato la lista dei Convocati bianconeri per la gara di domani con il Crotone, valevole per il Secondo Turno di Coppa Italia. Portieri: 1 Silvestri; 20 Padelli; 65 CarnelosDifensori: 2 Perez; 3; Samir; 4 Zeegelaar; 16 Molina; 17 Nuytinck; 50 Becao; 87 De Maio; 93 SoppyCentrocampisti: 5 Arslan; 6 Makengo; 8 Jajalo; 11 Walace; 13 Udogie; 24 SamardzicAttaccanti: 7 Success; 9 Beto; 10 Deulofeu; 23 Pussetto; 30 Nestorovski; 45 Forestieri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

