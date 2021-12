Controlli Nas in discoteche Abruzzo, riscontrate inadeguatezze nei protocolli anticovid (Di lunedì 13 dicembre 2021) Pescara - I Carabinieri del Nas di Pescara, con il supporto dei Carabinieri dei Comandi Compagnia di Pescara e Chieti, nello scorso fine settimana hanno svolto intensi servizi di controllo e verifica del rispetto delle norme anticovid all'interno di balere, discoteche, discopub e ristoranti con live music di Pescara, dell'area metropolitana e della zona di Chieti Scalo. Al termine degli accertamenti, i responsabili di tre attività - due discoteche e un ristorante - sono stati sanzionati amministrativamente per inadeguatezze e carenze nei protocolli anticovid. In particolare, le verifiche hanno riguardato il possesso del Green pass "base" da parte dei lavoratori e di quello "rafforzato" da parte degli avventori, oltre al rispetto delle altre misure utili a mitigare i rischi di ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 13 dicembre 2021) Pescara - I Carabinieri del Nas di Pescara, con il supporto dei Carabinieri dei Comandi Compagnia di Pescara e Chieti, nello scorso fine settimana hanno svolto intensi servizi di controllo e verifica del rispetto delle normeall'interno di balere,, discopub e ristoranti con live music di Pescara, dell'area metropolitana e della zona di Chieti Scalo. Al termine degli accertamenti, i responsabili di tre attività - duee un ristorante - sono stati sanzionati amministrativamente pere carenze nei. In particolare, le verifiche hanno riguardato il possesso del Green pass "base" da parte dei lavoratori e di quello "rafforzato" da parte degli avventori, oltre al rispetto delle altre misure utili a mitigare i rischi di ...

