Cagliari, uccisa a coltellate in casa: Mihaela trovata morta vestita sul letto (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il cadavere di una , , di origini romene, è stato scoperto nel primo pomeriggio dì oggi in una abitazione in via della Musica a , nella città metropolitana di . Sul corpo sono state riscontrate alcune ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il cadavere di una , , di origini romene, è stato scoperto nel primo pomeriggio dì oggi in una abitazione in via della Musica a , nella città metropolitana di . Sul corpo sono state riscontrate alcune ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Uccisa a coltellate in casa a Cagliari, rintracciato il compagno #Cagliari - _fakke__ : @LegaSalvini Perché non parlate della donna uccisa a Cagliari dal compagno? Perché era rumena e lui italiano e non il contrario? Capisco… - CaressaGiovanni : Femminicidio a Cagliari, 50enne uccisa a coltellate in camera da letto: rintracciato il compagno - MediasetTgcom24 : Uccisa a coltellate in casa a Cagliari, rintracciato il compagno #Cagliari - Cristina6013 : Non è possibile ?? Ad oggi sono 103 le donne uccise, una ogni tre giorni. #violenzasulledonne #femminicidi… -