(Di lunedì 13 dicembre 2021) Quer pasticciaccio brutto di. E prendendo in prestito il titolo del capolavoro di Carlo Emilio Gadda, cerchiamo di riassumereche èdurante il primo sorteggio degli ottavi di ...

Gazzetta_it : Arshavin, la pallina sbagliata e il caos: ecco tutto quello che è successo a Nyon #UCL #sorteggi - sportli26181512 : Arshavin, la pallina sbagliata e il caos: ecco cos’è successo a Nyon: Perché è stato annullato il primo sorteggio:… - viasandro : @UEFAcom_it l'errore tecnico: arshavin non trovava la pallina calda - NackaSkoglund89 : RT @PeppArnou: Qualcuno che fa il fotomontaggio di Arshavin che estrae la pallina con scritto 'Enzo Arlotta trovati un lavoro' - PeppArnou : Qualcuno che fa il fotomontaggio di Arshavin che estrae la pallina con scritto 'Enzo Arlotta trovati un lavoro' -

Ultime Notizie dalla rete : Arshavin pallina

ladei Red Devils è rimasta lì ed è stata estratta da un incredulo Andrei. La correzione da parte dell'Uefa è stata immediata: il Villarreal è stato poi accoppiato con l'altro club ...Cos'è successo? L'ex giocatore Andrej, scelto per estrarre le palline degli accoppiamenti, ... I delegati Uefa sono intervenuti e hanno fatto estrarre un'altra: al posto dello United è ...Ricorso Atletico — Perché la pallina del Manchester United avrebbe di fatto innescato una concatenazione di errori tali da falsare l'intera procedura. Dopo il ricorso dell'Atletico Madrid che aveva pe ...Diretta sorteggio ottavi Champions League 2021, gli accoppiamenti nuovi sono Inter Liverpool e Juventus Villarreal. Sortuna per i nerazzurri, bianconeri ok.