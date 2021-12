Amici, Lorella Cuccarini mai vista così contro Anna Pettinelli: “Sei una …”, gelo in studio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ieri è andata in onda un’altra puntata di Amici durante la quale abbiamo visto, ancora una volta, quanto i professori tra di loro non vadano affatto d’accordo. Anche se loro stessi hanno detto che, terminato il programma, dietro le quinte i loro rapporti sono molto distesi, davanti alle telecamere si accendono dissapori e tensioni che sembra strano possano dissolversi appena si spengono le luci delle telecamere. Anche ieri abbiamo assistito a momenti di tensioni tra di loro. Vediamo cosa è accaduto. Lorella Cuccarini massacra Anna Pettinelli: “Sei di una pesantezza unica” Ieri, domenica, 12 dicembre 2021, è andata in onda un’altra puntata di Amici, durante la quale, Rudy Zerbi ha fatto uno scherzo ad Anna Pettinelli. Mentre Alex cantava la ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ieri è andata in onda un’altra puntata didurante la quale abbiamo visto, ancora una volta, quanto i professori tra di loro non vadano affatto d’accordo. Anche se loro stessi hanno detto che, terminato il programma, dietro le quinte i loro rapporti sono molto distesi, davanti alle telecamere si accendono dissapori e tensioni che sembra strano possano dissolversi appena si spengono le luci delle telecamere. Anche ieri abbiamo assistito a momenti di tensioni tra di loro. Vediamo cosa è accaduto.massacra: “Sei di una pesantezza unica” Ieri, domenica, 12 dicembre 2021, è andata in onda un’altra puntata di, durante la quale, Rudy Zerbi ha fatto uno scherzo ad. Mentre Alex cantava la ...

Advertising

pascalpanico : RT @VigilanzaT: Quando scrivemmo questo pezzo mesi fa pronosticammo che per @LCuccarini, #Amici sarebbe stata un'occasione d'oro per nuovi… - CfanpageL : RT @rinocimini: Lorella Cuccarini artista completa, un fenomeno. Contento di questo ruolo ad Amici. #Amici21 - supportiamoalex : Io all'inizio di Amici pensavo che Alex fosse allievo di Rudy?? #Amici21 devo dire che quest'anno Lorella mi ha sopr… - lucarrabbiato : ecco perché recuperando amici ho skippato l’esibizione di lorella cuccaryny.lucarrabbiato - louviiaaa : PER PIACERE STO RECUPERANDO LA PUNTATA DI AMICI E MI SENTO DROGATA DALL’APERTURA CON IL PAGANTE E LORELLA #amici21 -