Ucraina, Papa Francesco: "Serve dialogo serio, Natale porti pace" (Di domenica 12 dicembre 2021) Papa Francesco ha rivolto le sue preghiere alla 'cara Ucraina, a tutte le sue Chiese e comunità religiose e a tutto il suo popolo perché le tensioni siano risolte attraverso un serio dialogo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 12 dicembre 2021)ha rivolto le sue preghiere alla 'cara, a tutte le sue Chiese e comunità religiose e a tutto il suo popolo perché le tensioni siano risolte attraverso un...

Advertising

KattInForma : L’appello del Papa per l’Ucraina: “Aprire un serio dialogo, il Natale porti la pace” - vatican_it : L’appello del Papa per l’Ucraina: “Aprire un serio dialogo, il Natale porti la pace” - A_De_Carolis : #12dicembre #PapaFrancesco #Angelus: in Ucraina le armi non sono la strada, il Natale porti la pace - Vatican News - vaticannews_it : #12dicembre Al termine dell'#Angelus, #PapaFrancesco si sofferma sugli scenari che preoccupano il mondo. Rivolge un… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, Papa Francesco: 'Serve dialogo serio, Natale porti pace' #ucraina -