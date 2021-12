Torino-Bologna | le formazioni ufficiali | torna Arnautovic dal 1?

(Di domenica 12 dicembre 2021) Ilvuole ritrovare un successo che manca da quattro partite, e oggi avrà di fronte unin cerca di riscatto dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina (di seguito le). Le due squadre hanno diviso la posta in palio nelle ultime tre sfide di campionato: avevano ottenuto lo stesso numero di pareggi nei precedenti 13 incroci e non sono mai arrivate a quattro di fila in Serie A. I granata hanno vinto cinque delle ultime otto sfide casalinghe contro gli emiliani nel massimo campionato: dal 2012/13 in avanti i granata hanno vinto più gare interne di campionato solamente contro Udinese, Sassuolo e Genoa (6). Inoltre, i piemontesi hanno ottenuto il bottino pieno solo in una delle ultime 11 partite di Serie A contro squadre che iniziavano la giornata con più punti in classifica. Successo ...

Advertising

TorinoFC_1906 : ???????????? ?????? ??Bologna ???Stadio Olimpico Grande Torino ?Ore 12:30 ??#TorinoBologna #SFT - fantapazzcom : Torino - Bologna, formazione ufficiale Torino 17°g - KimdeMikrofon : ???? SERIE A ?? Torino ??? Bologna ? 14:30 ?? @ssporttr ???? @ssportplustr ?? @ibrahimyaldiiz - Cuore_Toro : #TorinoBologna | le formazioni ufficiali - sportli26181512 : Torino-Bologna, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: La domenica di campionato si apre con la sf… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Bologna

hanno diviso la posta in palio nelle ultime tre sfide di campionato; avevano ottenuto lo stesso numero di pareggi nei precedenti 13 incroci (sette vittorie granata, tre rossoblù) e ...- Per Paulo Dybala il 2021 si è chiuso a Venezia: dodici minuti in campo e la richiesta di ... Considerando che la Juventus gioca sabato ae poi martedì 21 in casa contro il Cagliari, è ...Terzo ko in tre mesi per la Joya: oggi esami alla coscia destra, si teme il rientro nel 2022. E nel frattempo si continua a parlare di rinnovo ...Le probabili formazioni di Torino-Bologna, le ultime novità sul match e dove poterlo vedere. Redazione Toro News. La domenica di campionato si apre con Torino-Bologna, gara in programma alle ore 12:30 ...