Serie A femminile 2021 2022 | auto rigata dopo il derby capitale Bartoli ai laziali | “Tra poco tornerete in B”

(Di domenica 12 dicembre 2021) La Roma,aver vinto 3-2 il primodellacontro la Lazio, ha dovuto affrontare unadi polemiche. Elisa, azzurra che gioca nella Roma di cui è anche la capitana,la gara ha trovato la sua, così ha deciso di sfogarsi sui social: “Volevo ringraziare quei poveracci dei tifosiper avermi rigato tutta la macchina! Davvero complimenti, siete il brutto del calcio. Siete riusciti a dimostrarlo anche oggi. Tanto tranellache vi compete, in B! Ci vediamo al ritorno. Roma ha vinto! Dentro e fuori dal campo”. SportFace.

Serie A femminile 2021/2022, auto rigata dopo il derby capitale. il capitano giallorosso Elisa Bartoli ai laziali: "Tra poco tornerete in B"