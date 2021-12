Sarri: «Giocare il giovedì non deve essere un alibi. A Cataldi chiedo questo» (Di domenica 12 dicembre 2021) Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN nell’immediato pre-partita di Sassuolo Lazio: le sue dichiarazioni Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dall’inizio di Sassuolo-Lazio. Le sue parole: EUROPA LEAGUE – «Sicuramente Giocare di giovedì sera non è agevole però la situazione è questa quindi noi dobbiamo trovare la forza di riattivarsi mentalmente pagando qualcosa al massimo solo fisicamente. Non è un alibi». CENTROCAMPO INEDITO – «Abbiamo un centrocampo che non ha mai giocato insieme in questa stagione, a Cataldi chiediamo un pizzico di qualità in più». OBIETTIVO CHAMPIONS – «Non mi interessa il discorso Champions, siamo una squadra in costruzione e dobbiamo pensare giorno per giorno. Inutile darsi degli obiettivi se non arriviamo al nostro ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Maurizioha parlato ai microfoni di DAZN nell’immediato pre-partita di Sassuolo Lazio: le sue dichiarazioni Maurizioha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dall’inizio di Sassuolo-Lazio. Le sue parole: EUROPA LEAGUE – «Sicuramentedisera non è agevole però la situazione è questa quindi noi dobbiamo trovare la forza di riattivarsi mentalmente pagando qualcosa al massimo solo fisicamente. Non è un». CENTROCAMPO INEDITO – «Abbiamo un centrocampo che non ha mai giocato insieme in questa stagione, achiediamo un pizzico di qualità in più». OBIETTIVO CHAMPIONS – «Non mi interessa il discorso Champions, siamo una squadra in costruzione e dobbiamo pensare giorno per giorno. Inutile darsi degli obiettivi se non arriviamo al nostro ...

Advertising

CalcioNews24 : Le parole di #Sarri nel pre-partita - annalisapanello : RT @Angelo_P71: @WetterRenato @romeoagresti In verità avevano licenziato anche lui dopo 5 consecutivi e coppe varie. Sarri non andava preso… - Elmarbergo : @roadman_ @danicristals @Lleida21 No. Il senso del tweet è che il problema non era inzaghi prima e sarri ora che no… - doctor_mic82 : @RickyTR74 @mirkonicolino Dybala sarà anche fragile, ma forse sarebbe il caso di non rischiarlo proprio quando è in… - TyaMent1 : @omg_ptx sisi giustissimo ma se per 15 partite fai giocare reina titolare, e per le prime 10 il titolare in mediana… -