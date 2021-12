ROH | Anche gli FTR sono apparsi a Final Battle

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 12 dicembre 2021) I Briscoe Brothers hanno sconfitto gli OGK (Matt Taven & Mike Bennett) vincendo i ROH World Tag Team Titles per la dodicesima volta a ROH, con Matt Taven schienato da Mark Briscoe. Taven ha subito una moltitudine di finisher ed è uscito da diversi pin prima di soccombere alla J-Drill + Elbow Drop dei suoi avversari. Dopo il match, Mark e Jay hanno schernito gli avversari e la loro manager Maria Kanellis, per poi prendere il microfono ed esprimere il proprio amore per i fan. 12X BABY!! #pic.twitter.com/Ual0TXQ9JH— ROH Wrestling (@ringofhonor) December 12, 2021 L’arrivo degli FTR Mark ha detto che quella che stiamo vivendo è la fine di un’era, ma non la fine dei Briscoe. Jay ha poi preso la parola, dicendo che se ci fossero degli avversari intenzionati a combattere, ...