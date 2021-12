Oppenheimer | Nolan è pronto a tornare con un cast stellare | da Robert Downey Jr a Rami Malek

(Di domenica 12 dicembre 2021) Ottime notizie per i fan di Christopher. Il regista, sceneggiatore e produttore britannico è al lavoro sul nuovo progetto, di cui negli scorsi mesi aveva già annunciato il titolo. Il lungometraggio, che si chiamerà, sarà ambientato nel corso della Seconda Guerra Mondiale e racconterà la realizzazione della bomba atomica. Il film biografico ruoterà principalmente intorno alla figura del fisico JuliusOppenhaimer, celebre per la sua ideazione nell’ambito del progetto Manhattan. Stando alle notizie trapelate di recente, la pellicola potrà fare affidamento a undi primo livello. Oltre ai nomi già trapelati in precedenza, infatti, il lungometraggi si arricchisce di nuovi volti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso ...

Advertising

ironxnat : RT @Screenweek: #FlorencePugh #RamiMalek e #BennySafdie sono entrati nel cast di #Oppenheimer film di Christopher Nolan sul celebre scienzi… - Screenweek : #FlorencePugh #RamiMalek e #BennySafdie sono entrati nel cast di #Oppenheimer film di Christopher Nolan sul celebre… - sameh48114685 : RT @poisonfreckles: mi è andato il sangue al cervello non potete capire il mio shock FLORENCE nolan veglia sempre su di me SEMPRE https://t… - sfiorata82 : RT @BestMovieItalia: Oppenheimer, al ricco cast di Nolan si aggiungono una star Marvel e un Premio Oscar - - sfiorata82 : RT @badtasteit: #FlorencePugh #RamiMalek e #BennySafdie nel cast del nuovo film di Christopher Nolan -

Ultime Notizie dalla rete : Oppenheimer Nolan

Robertdi Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin. Florence Pugh, Rami Malek e Benny Safdie si sono uniti al cast del prossimo film di Christopher...Anche Florence Pugh si unisce al cast già all star di, il prossimo film messo in cantiere da Christopher. Insieme all'attrice di Black Widow, sono stati annunciati anche Rami Malek e Benny Safdie , che si aggiungono al cast. ...La sceneggiatura è ispirata a «American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer» di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin.L'attesa per Oppenheimer continua a crescere e, con il passare del tempo, sono sempre più numerosi i nomi di grandi attori che si aggiungono al cast del nuovo titolo di Christopher Nolan. Questa ...