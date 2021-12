Olanda, vendeva online un “kit per infettarsi” con il Covid (Di domenica 12 dicembre 2021) E’ successo in Olanda, la notizia shock che riguardava un uomo che aveva messo su un piccolo business per vendere online un “kit per infettarsi” con il Covid per poter poi ottenere, una volta guariti dal Coronavirus, un Green Pass senza vaccino. Olanda, un uomo vendeva online un “kit per infettarsi” con il Covid Un uomo, in Olanda, a quanto riportano i media olandesi citando la Polizia, stava offrendo in vendita online, a circa 33 euro, un “kit per infettarsi” con il Covid e poter poi ottenere il Green Pass senza doversi vaccinare. L’uomo è stato subito fermato dalle autorità: secondo quanto riportato da De Telegraaf, avrebbe messo in vendita su Internet fiale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 dicembre 2021) E’ successo in, la notizia shock che riguardava un uomo che aveva messo su un piccolo business per vendereun “kit per” con ilper poter poi ottenere, una volta guariti dal Coronavirus, un Green Pass senza vaccino., un uomoun “kit per” con ilUn uomo, in, a quanto riportano i media olandesi citando la Polizia, stava offrendo in vendita, a circa 33 euro, un “kit per” con ile poter poi ottenere il Green Pass senza doversi vaccinare. L’uomo è stato subito fermato dalle autorità: secondo quanto riportato da De Telegraaf, avrebbe messo in vendita su Internet fiale ...

