Minecraft, Amazon ed Apple tremano: corsa contro il tempo per evitare il peggio. Cosa potrebbe succedere? (Di domenica 12 dicembre 2021) E' già stata definita una delle peggiori vulnerabilità di internet negli ultimi anni, e tanto è bastato per far scattare il campanello d'allarme mondiale. In un primo momento era stata individuata come falla di Log4j, un'utility open source di Java spesso usata da diverse aziende per effettuare debug e logging all'interno di una serie di siti e servizi, anche di stampo governativo. Lo scorso 24 novembre è arrivata la doccia fredda, dato che Alibaba si è accorta della grave vulnerabilità dell'utility che faciliterebbe il pieno accesso ad una macchina "non aggiornata". LEGGI ANCHE => Android, crash delle app Google: come risolvere il bug emerso quest'oggi Dalle indagini è emerso che il bug, che è stato già ribattezzato Log4Shell, è stato già sfruttato dai malintenzionati: non a caso, i ricercatori hanno assegnato alla vulnerabilità il punteggio più ...

