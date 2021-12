Illeciti contro il reddito di cittadinanza. 49 denunce a Udine (Di domenica 12 dicembre 2021) I finanzieri del Comando Provinciale di Udine, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica,hanno dato il via a un piano di interventi a contrasto delle frodi in materia di misure di sostegno al reddito. In taleambito, con la collaborazione della Casa Circondariale di via Spalato e in stretta sinergia con l’I.N.P.S., sonostati individuati diversi nuclei familiari che hanno percepito il “reddito di cittadinanza” senza averne i requisiti.Tale aiuto economico, introdotto nel 2019 a sostegno dei meno abbienti per contrastare la crisi economica,prevede precisi requisiti per la sua concessione. Tra questi vi deve essere la mancanza di condanne negli ultimi10 anni per talune gravi tipologie di reato a carico dei componenti del nucleo familiare beneficiario (inseriti nellaDichiarazione Sostitutiva Unica, DSU). ... Leggi su udine20 (Di domenica 12 dicembre 2021) I finanzieri del Comando Provinciale di, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica,hanno dato il via a un piano di interventi a contrasto delle frodi in materia di misure di sostegno al. In taleambito, con la collaborazione della Casa Circondariale di via Spalato e in stretta sinergia con l’I.N.P.S., sonostati individuati diversi nuclei familiari che hanno percepito il “di” senza averne i requisiti.Tale aiuto economico, introdotto nel 2019 a sostegno dei meno abbienti per contrastare la crisi economica,prevede precisi requisiti per la sua concessione. Tra questi vi deve essere la mancanza di condanne negli ultimi10 anni per talune gravi tipologie di reato a carico dei componenti del nucleo familiare beneficiario (inseriti nellaDichiarazione Sostitutiva Unica, DSU). ...

Advertising

udine20 : Illeciti contro il reddito di cittadinanza. 49 denunce a Udine - - MaGaGiannice : @pierozucca87 Infatti sembra quasi un complotto collettivo contro i due poveretti per nascondere qualcos'altro...ma… - polipolio : @antondepierro @AntoSaccone @matteosalvinimi Se un tribunale ti ha condannato, nell'Italia dei Diritti, significa c… - nuke86 : C’è un sobborgo dei #novax e #nogreenpaas al quale non interessa smerciare #greenpass falsi o crearne di illeciti.… - susydigennaro : RT @napolimagazine: A ROMA - Conferenza internazionale 'Integrità nello Sport', si conferma cruciale il ruolo dell'Italia per una nuova vis… -