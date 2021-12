Il portiere è un muro in Premier | assalto Juventus con lo scambio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : portiere muro

Calciomercatonews.com

Menabò fa sponda per Galvagno che va al tiro, ilsi rifugia in angolo. La capolista alza il baricentro ed inizia a macinare gioco sbattendo sistematicamente, però, suleretto dalla ...Ilargentino nega al Cholito la doppietta poco dopo, caricando la Dea che rimane in ... Il forcing arrembante dell'Hellas sbatte suldella Dea, non c'è più tempo.La Juventus monitora la situazione in Premier League di uno dei portieri migliori: due giocatori sul piatto per l'estremo difensore ...Difesa insuperabile, centrocampo di interdizione e qualità, attacco "murato" anche dal portiere avversario anche se Mamah e Di Renzo oggi meritano "solo" 6. Ezio Rossi: 7 (il video con le sue parole) ...