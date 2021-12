"Ho sbagliato, vaccinatevi". L'appello del no vax col casco per l'ossigeno (Di domenica 12 dicembre 2021) Si chiama Marco Marchesin, l'ex no vax ricoverato nell'ospedale di Piacenza, nel reparto di terapia intensiva. Negli scorsi giorni, sul suo profilo Facebook, ha pubblicato un video in cui fa appello agli altri no vax perché si vaccinino Leggi su ilgiornale (Di domenica 12 dicembre 2021) Si chiama Marco Marchesin, l'ex no vax ricoverato nell'ospedale di Piacenza, nel reparto di terapia intensiva. Negli scorsi giorni, sul suo profilo Facebook, ha pubblicato un video in cui faagli altri no vax perché si vaccinino

