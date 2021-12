F1 | Toto Wolff non rilascia interviste | “no comment” sulla gara di Abu Dhabi e sui reclami respinti

(Di domenica 12 dicembre 2021) Lacrime amare in casa Mercedes al termine del GP di Abu2021, ultima tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Yas Marina. Lewis Hamilton era in totale controllo della, ormai lanciatissimo verso la vittoria e il titolo iridato. A quattro giri dal termine, però, Nicholas Latifi è andato a sbattere contro il muro, è entrata la safety car e la corsa si è riaperta, permettendo poi a Max Verstappen di operare il sorpasso sul britannico all’ultimo giro. L’olandese ha così conquistato lo scettro, mentre l’alfiere delle Frecce d’Argento non è riuscito a mettere le mani sull’ottavo Mondiale della carriera (sarebbe stato record). La Mercedes ha poi presentato un doppio reclamo per quanto successo in regime di safety car, lamentando un sorpasso di Verstappen su Hamilton e delle irregolarità sugli sdoppiaggi. Entrambi i ricorsi sono stati ...

Un dopo gara frenetico e ricco di tensioni, iniziato quando al termine del Gp il team diha raggiunto la Direzione Gara e ha ufficialmente presentato due proteste. Un'attesa spasmodica ...ha sfogato tutta la sua rabbia già via radio, probabilmente rimuginando il da farsi. "Non è giusto!", ha urlato contestando la decisione di far ripartire la gara all'ultimo giro dopo l'...Lacrime amare in casa Mercedes al termine del GP di Abu Dhabi 2021, ultima tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Yas Marina. Lewis Hamilton era in totale controllo della gara, ormai la ...Il collegio dei commissari sportivi ha ricusato i due reclami presentati dalla Mercedes, per cui il 24enne olandese può festeggiare il suo primo titolo mondiale legittimato (sportivamente) da Lewis e ...