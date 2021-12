Ex responsabile del settore giovanile del Barcellona accusato di abusi (Di domenica 12 dicembre 2021) L’ex responsabile del settore giovanile del Barcellona, Albert Benaiges, è stato accusato da oltre 60 ex studenti di una scuola pubblica dove lavorava di presunti abusi sessuali. Benaiges è indagato dalle autorità spagnole a seguito della pubblicazione delle accuse su un quotidiano con sede a Barcellona. L’ex tecnico ha negato le accuse. Finora sembra che nessuno dei giocatori del Barcellona lo abbia accusato di abusi. Benaiges ha lavorato nel settore giovanile dal 1991 al 2011 e poi è tornato l’anno scorso. Si è dimesso la scorsa settimana. L’allenatore del Barcellona Xavi Hernandez ha avuto Benaiges come allenatore delle giovanili. Xavi si è detto “sorpreso e ... Leggi su footdata (Di domenica 12 dicembre 2021) L’exdeldel, Albert Benaiges, è statoda oltre 60 ex studenti di una scuola pubblica dove lavorava di presuntisessuali. Benaiges è indagato dalle autorità spagnole a seguito della pubblicazione delle accuse su un quotidiano con sede a. L’ex tecnico ha negato le accuse. Finora sembra che nessuno dei giocatori dello abbiadi. Benaiges ha lavorato neldal 1991 al 2011 e poi è tornato l’anno scorso. Si è dimesso la scorsa settimana. L’allenatore delXavi Hernandez ha avuto Benaiges come allenatore delle giovanili. Xavi si è detto “sorpreso e ...

