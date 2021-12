Esplosione Ravanusa | “sette palazzi rasi al suolo | scenario drammatico”

(Di domenica 12 dicembre 2021) “La scena che si è presentata ai soccorritori è stata quella di un post terremoto. Un sisma del massimo grado della scala Mercalli che non ha lasciato scampo. Un’sotterranea ha ingoiato, che sono stati completamenteal”. A dirlo all’Adnkronos è il colonnello Vittorio Stingo, comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento, che ieri sera è giunto tra i primi a, dove una fuga di gas ha causato un’che ha sventrato un intero quartiere cittadino. Due finora i superstiti (due anziane sorelle), quattro le vittime accertate. Tra coloro che mancano all’appello non ci sono bambini, come invece ipotizzato in un primo momento. “La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente”, racconta ancora. Sul posto i vigili ...

Agenzia_Ansa : Esplosione a Ravanusa, l'appello del sindaco: 'Un disastro, abbiamo bisogno di autobotti'. Carmelo D'Angelo su Face… - emergenzavvf : ?? #Ravanusa (AG), crollo palazzina, segnalate al momento 8 persone disperse. Nell’esplosione coinvolte altre abitaz… - Agenzia_Ansa : L'esplosione a Ravanusa (Agrigento), le prime immagini video del disastro #ANSA - g_bonincontro : RT @RaiNews: Tragedia di Ravanusa. Un intero borgo è distrutto - GiovanniToti : Dolore per le notizie che arrivano da #Ravanusa, dove un'esplosione ha provocato il crollo di una palazzina. Un abb… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione Ravanusa

C'è probabilmente una fuga di gas all'origine dell'che ha sconvolto il centro storico di(Agrigento), facendo crollare uno stabile di quattro piani, oltre agli edifici adiacenti. Il sindaco Carmelo D'Angelo ha lanciato un appello ...I vigili del fuoco , che scavano incessantemente da ore tra le macerie e i detriti per cercare i dispersi in seguito all'e al crollo di una palazzina avvenuti a(Agrigento), in Sicilia , hanno recuperato il corpo di una donna purtroppo privo di vita. Sale a quattro il numero delle vittime, ma due ...La tragedia a Ravanusa in provincia di Agrigento. Due donne estratte vive dalle macerie. L'esplosione ha innescato un incendio che ha interessato anche altri immobili. Una delle ipotesi è che la defla ...I vigili del fuoco hanno trovato tra le macerie delle palazzine crollate a Ravanusa un quarto cadavere. Potrebbe trattarsi di una donna. In precedenza erano stati recuperati i cadaveri di due donne e ...