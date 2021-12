Esplosione a Ravanusa | crolla una palazzina | estratta viva una donna dalle macerie Sono 11 dispersi | tra loro 3 bambini

(Di domenica 12 dicembre 2021) Unadi 4 piani èta a, in provincia di Agrigento, forse per la rottura di un tubo del gas: 12, traunaincinta e 3. Il sindaco: «È un disastro, chiunque possa dare una mano lo faccia»

Advertising

emergenzavvf : ?? #Ravanusa (AG), crollo palazzina, segnalate al momento 8 persone disperse. Nell’esplosione coinvolte altre abitaz… - poliziadistato : A #Ravanusa ancora in corso ricerche dispersi a causa del crollo palazzina dovuta probabilmente a esplosione. Sul p… - Agenzia_Ansa : Esplosione a #Ravanusa, una donna viva individuata sotto le macerie di uno dei palazzi crollati. I soccorritori sta… - CorriereQ : Esplosione a Ravanusa: ferita estratta da macerie - Emergenza24 : RT @emergenzavvf: ?? #Ravanusa (AG), crollo palazzina, segnalate al momento 8 persone disperse. Nell’esplosione coinvolte altre abitazioni,… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione Ravanusa

I cittadini di, paese di 10mila abitanti nell'Agrigentino, hanno pensato a una bomba quando intorno alle 20.30 di sabato hanno udito un'violentissima. A decine sono scesi in strada terrorizzati, ......sindaco di, Carmelo D'Angelo. "Faccio un appello a tutte le persone disponibili che hanno pale o ruspe". I vigili del fuoco stanno ancora domando l'incendio sviluppatosi, dopo l', ...E’ una corsa contro il tempo a Ravanusa per salare più vite possibili. I soccorritori sono impegnatissimi a scavare e a percepire ogni minimo segnale di vita dopo l’esplosione di una tubatura del gas ...Palazzina di quattro piani crolla a Ravanusa dopo l’esplosione di una bombola di gas: l’incendio. Sarebbero diverse le persone sotto le macerie della palazzina di via Galileo Galilei: tra questi anche ...