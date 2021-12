Ciclocross | le classifiche aggiornate del Trofeo Toscana

(Di domenica 12 dicembre 2021) Grazie a Christian Ferrari che per conto di segreteria gare.it cura le specialidella manifestazione, guardiamo quella che è la situazione prima della terza prova in programma domenica 12 ...

... la seconda delle cinque prove del Trofeo Toscana di2021/22 . Grazie a Christian Ferrari che per conto di segreteria gare.it cura le specialidella manifestazione, guardiamo ...provvisorie Cross Cup Csi dopo quattro delle dieci prove in programma con 9 delle 12 ... anche i titoli di campione regionale Marche diCsi. Organizzazione curata dal locale Apd ...Nei pressi del crossodromo Miravalle sulla collina tra Montevarchi e Mercatale Valdarno in provincia di Arezzo si è svolta la quarta edizione del Memorial Mirella Grassi organizzato dall’Olimpia Valda ...Firenze, 12 dicembre 2021 - Dopo l’apertura a Cinquale di Montignoso, si è disputata a Pieve a Presciano in provincia di Arezzo, la seconda delle cinque prove del Trofeo Toscana di Ciclocross 2021/22.