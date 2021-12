Ballando, Milly Carlucci quando va via Monica Bellucci decide di rivelare: “Lei non ha voluto …” (Di domenica 12 dicembre 2021) Ieri ospite da Milly Carlucci nelle vesti di ballerina per una notte è andata Monica Bellucci che ha incantato tutti per la sua bellezza e per la sua eleganza. Monica Bellucci si è mostrata molto semplice e umile e solo quando è andata via tra gli applausi, Milly Carlucci ha svelato un particolare. Vediamo di che si tratta. Milly svela al pubblico di Ballando cosa non ha voluto fare Monica Bellucci Ieri a Ballando con le stelle è andata Monica Bellucci nelle vesti di “ballerina per una notte”. Monica Bellucci è piaciuta a tutti i giurati e ha avuto da loro tantissimi ... Leggi su cityroma (Di domenica 12 dicembre 2021) Ieri ospite danelle vesti di ballerina per una notte è andatache ha incantato tutti per la sua bellezza e per la sua eleganza.si è mostrata molto semplice e umile e soloè andata via tra gli applausi,ha svelato un particolare. Vediamo di che si tratta.svela al pubblico dicosa non hafareIeri acon le stelle è andatanelle vesti di “ballerina per una notte”.è piaciuta a tutti i giurati e ha avuto da loro tantissimi ...

