Amici 21, Mattia e i continui cambi di look nel corso degli anni (Di domenica 12 dicembre 2021) I look di Mattia di Amici 21 Sono ormai passati diversi mesi dall’inizio di Amici 21 e il pubblico si sta appassionando al percorso degli allievi della scuola di Maria De Filippi. Senza dubbio tra i concorrenti più amati e seguiti di quest’anno c’è Mattia, che come sappiamo è sotto la guida di Raimondo Todaro, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 12 dicembre 2021) Ididi21 Sono ormai passati diversi mesi dall’inizio di21 e il pubblico si sta appassionando al perallievi della scuola di Maria De Filippi. Senza dubbio tra i concorrenti più amati e seguiti di quest’anno c’è, che come sappiamo è sotto la guida di Raimondo Todaro, L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : #Amici21, Mattia e i continui cambi di look nel corso degli anni: eccolo biondo, moro e con i capelli rossi - Yachting_Greece : RT @Linda3712189723: @nirakda Ma cosa ce di strano raga io non ci trovo niente di male. Loro sonno amici, ha anche ballato con lui a Mykono… - Linda3712189723 : @nirakda Ma cosa ce di strano raga io non ci trovo niente di male. Loro sonno amici, ha anche ballato con lui a Myk… - zoebarchi : RT @frateclub: ??NOTIZIA DELL’ULTIMA ORA?? mattia, dopo aver addobbato la casa di amici per il disco d’oro di lda, ha lasciato la scuola per… - Arianna16386175 : RT @frateclub: ??NOTIZIA DELL’ULTIMA ORA?? mattia, dopo aver addobbato la casa di amici per il disco d’oro di lda, ha lasciato la scuola per… -