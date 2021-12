Vlahovic è una macchina da gol, la Fiorentina supera la Salernitana e vola in classifica (Di sabato 11 dicembre 2021) La Fiorentina è sempre più una candidata anche per la qualificazione in Champions League, terza vittoria consecutiva per la squadra di Italiano che ha avuto la meglio anche della Salernitana. Il grande protagonista è stato come al solito Vlahovic, il serbo ha messo a segno una grandissima doppietta. Ad aprire le marcature è stato Bonaventura, ottimo tiro da fuori dell’ex Milan. La Salernitana non ha la forza di reagire, nonostante qualche buona giocata di Ribery. Finisce 4-0 con il gol finale di Maleh. La Fiorentina sale a quota 30 punti, la Salernitana ferma a 8. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 11 dicembre 2021) Laè sempre più una candidata anche per la qualificazione in Champions League, terza vittoria consecutiva per la squadra di Italiano che ha avuto la meglio anche della. Il grande protagonista è stato come al solito, il serbo ha messo a segno una grandissima doppietta. Ad aprire le marcature è stato Bonaventura, ottimo tiro da fuori dell’ex Milan. Lanon ha la forza di reagire, nonostante qualche buona giocata di Ribery. Finisce 4-0 con il gol finale di Maleh. Lasale a quota 30 punti, laferma a 8. L'articolo CalcioWeb.

