Venezia - Juve 1 - 1: Morata non basta ad Allegri (Di sabato 11 dicembre 2021) Voleva una Juve provinciale, Allegri. L'ha ottenuta ma questo non è bastato per vincere a Venezia. Contro la squadra di Zanetti, infatti, è arrivato solo un pari che fa scattare l'ennesimo campanello ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 11 dicembre 2021) Voleva unaprovinciale,. L'ha ottenuta ma questo non èto per vincere a. Contro la squadra di Zanetti, infatti, è arrivato solo un pari che fa scattare l'ennesimo campanello ...

Advertising

ClaMarchisio8 : Gestisci bene il primo tempo, passando anche in vantaggio. Nel secondo invece tutte le lacune e le difficoltà che v… - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! Seguitela LIVE su @JuventusTv ? - JuventusTV : Vi aspettiamo! Viviamo insieme l'avvicinamento a #VeneziaJuve ???? ?? - Giamiii : RT @willy_signori: La Juve: A) non segna manco con le mani (il Venezia aveva preso 4 gol dal Verona in un tempo) B) I 20 minuti del 2º temp… - RV34336397 : Visto il pareggio della Juve a Venezia, la partita di domani contro l’Empoli vale mezzo campionato!!! -