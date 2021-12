Udinese | Walace | «Guardiamo avanti e stasera vogliamo fare bene»

(Di sabato 11 dicembre 2021) Il centrocampistadell’ha parlato in vista della partita contro il Milan di questa sera. Le sue paroleha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan. Le parole del centrocampista dell’: CIOFFI-GOTTI – «Dobbiamo essere tutti capaci di gestire al meglio questo momento. Quel che è passato è passato e noi dobbiamo guardarefacendo del nostro meglio. È capace di trasmettere grande motivazione e siamo tutti pronti a seguirlo.» MILAN – «Il Milan è una grandissima squadra che lotta per lo scudetto ma noi sappiamo di avere le nostre qualità e se giochiamo come squadra saremo ancora più forti. Noimo la nostra partita e speriamo di.» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ecco le scelte dei due allenatori Cioffi e Pioli:(3 - 5 - 2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Soppy, Arslan,, Makengo, Molina; Beto, Deulofeu. Allenatore: Cioffi. Milan (4 - 2 - 3 -...- Milan, le formazioni ufficiali(3 - 5 - 2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Soppy, Arslan,, Makengo, Molina; Beto, Deulofeu. All . Cioffi MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; ...6' Il Milan prova a fare la partita, l'Udinese si chiude bene e tenta a ripartire in velocità. 5' Contropiede Udinese con Beto, bell'intervento di Tomori su Udogie che ...Dopo la delusione in Champions League, con la sconfitta contro il Liverpool e l'ultimo posto nel girone più tosto, il Milan di Stefano Pioli è pronto a tornare in campo in Serie ...