Snowboardcross, Moioli – Sommariva trionfano in Coppa del Mondo (Di sabato 11 dicembre 2021) 55 giorni alle Olimpiadi Invernali di Pechino e l'Italia domina sulle neve dello Snowboardcross. Nella prima prova di Coppa del Mondo l'Italia si prende la prima vittoria a squadre. In Austria, la coppia composta da Michela Moioli e Lorenzo Sommariva si impone nettamente sugli avversari nella specialità che farà il suo debutto in Cina. Gli azzurri chiudono sul gradino più alto del podio davanti a Repubblica Ceca (Kubicik-Samkova) e Francia (Sodogas-Trespeuch). Settima l'altra coppia azzurra formata da Tommaso Leoni e Sofia Belingheri.

