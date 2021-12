Sicilia: Faraone a Giovannini, ‘cosa si sta facendo per infrastrutture?’ (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “Crolli e smottamenti, treni bloccati e ferrovie chiuse, è questo lo scenario Siciliano : un vero disastro nelle infrastrutture dell’Isola. Il ministro Giovannini non può fare finta di nulla: l maltempo sta creando gravi danni e a pagarne le spese sono i cittadini”. Così il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone , candidato sindaco a Palermo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “Crolli e smottamenti, treni bloccati e ferrovie chiuse, è questo lo scenariono : un vero disastro nelle infrastrutture dell’Isola. Il ministronon può fare finta di nulla: l maltempo sta creando gravi danni e a pagarne le spese sono i cittadini”. Così il presidente dei senatori di Italia Viva Davide, candidato sindaco a Palermo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

