Sci di fondo, Federico Pellegrino 13° nella sprint tl di Davos. Vince Johannes Hoesflot Klaebo (Di sabato 11 dicembre 2021) La sprint in tecnica libera disputata a Davos, in Svizzera, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo, premia il dominante norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, leader della classifica generale. L’unico azzurro ad aver superato le qualificazioni al mattino, Federico Pellegrino, esce nei quarti di finale e si classifica al 13° posto. La finale viene dominata dal norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, vincitore già delle qualificazioni al mattino, che chiude in 2’52?48 rialzandosi già nel rettilineo conclusivo, davanti al russo Sergey Ustiugov, secondo col pettorale 6 a 0?87. Terzo il francese Richard Jouve a 1?23, che brucia il norvegese Erik Valnes, quarto a 1?31. In semifinale escono i russi Alexander ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) Lain tecnica libera disputata a, in Svizzera, valida per la Coppa del Mondo di sci di, premia il dominante norvegese, leader della classifica generale. L’unico azzurro ad aver superato le qualificazioni al mattino,, esce nei quarti di finale e si classifica al 13° posto. La finale viene dominata dal norvegese, vincitore già delle qualificazioni al mattino, che chiude in 2’52?48 rialzandosi già nel rettilineo conclusivo, davanti al russo Sergey Ustiugov, secondo col pettorale 6 a 0?87. Terzo il francese Richard Jouve a 1?23, che brucia il norvegese Erik Valnes, quarto a 1?31. In semifinale escono i russi Alexander ...

MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - La slovena Urevc è la più veloce in qualificazione a Davos. Accedono alle batterie Laurent e Ganz https://t… - _Baio_ : @ILENIALazzaro @ValdiSoleBikeLn @UCI_CX @FlandersClassic Corrono coi sci da Fondo o con le pelli? - FondoItalia : Sci di Fondo - Pellegrino 3° in qualificazione a Davos. Il più veloce? Klæbo ovviamente - FondoItalia : Sci di Fondo - La slovena Urevc è la più veloce in qualificazione a Davos. Accedono alle batterie Laurent e Ganz - zazoomblog : Sci di fondo Federico Pellegrino terzo nelle qualificazioni della sprint tl di Davos. Avanti Laurent e Ganz -… -