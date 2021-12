Sci di fondo, Dahlqvist vince a Davos ed è sempre più regina della sprint! Alle sue spalle Faehndrich e Lampic (Di sabato 11 dicembre 2021) Nella terza tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo 2021-2022, si aggiudica la sprint la svedese Maja Dahlqvist in una emozionante finale; chiudono Alle sue spAlle la svizzera, padrona di casa, Nadine Faehndrich e la slovena Anamarija Lampic. In quel di Davos, in Svizzera, dunque, Dahlqvist si conferma la migliore nella sprint, chiudendo con 2:43.89. Nella fase centrale della finale, tuttavia, era la statunitense Rosie Brennan ad essere al comando, con la svedese che sembrava in apparente difficoltà. Le gerarchie sono però rapidamente cambiate: Brennan, per sua sfortuna, è caduta (chiudendo poi comunque quarta), e nel finale c’è stato un accesissimo duello, fino al traguardo, tra Dahlqvist e ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) Nella terza tappa di Coppa del Mondo di sci di2021-2022, si aggiudica la sprint la svedese Majain una emozionante finale; chiudonosue spla svizzera, padrona di casa, Nadinee la slovena Anamarija. In quel di, in Svizzera, dunque,si conferma la migliore nella sprint, chiudendo con 2:43.89. Nella fase centralefinale, tuttavia, era la statunitense Rosie Brennan ad essere al comando, con la svedese che sembrava in apparente difficoltà. Le gerarchie sono però rapidamente cambiate: Brennan, per sua sfortuna, è caduta (chiudendo poi comunque quarta), e nel finale c’è stato un accesissimo duello, fino al traguardo, trae ...

