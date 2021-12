Rinnovo Sarri | in programma a breve un incontro con la Lazio

(Di sabato 11 dicembre 2021), discorsi già avviati per prolungamento del contratto. Previsto un nuovotra le parti aIl matrimonio tra lae Maurizioè destinato ad essere prolungato. Come riportato dal Corriere dello Sport i discorsi tra le parti sono già stati avviati ma entro questa settimana era previsto un altrotra, Tare e Lotito. Possibile che si sia consumato già ieri sera o che avverrà nelle prossime ore. Quel che è certo è chenon baserà la sua decisione sull’imminente mercato di gennaio. Ha fatto le sue richieste e la società proverà ad accontentarlo, ma a prescindere il rapporto lavorativo trae laandrà oltre i 2 anni attualmente stipulati ...

Advertising

CalcioNews24 : #Lazio, si lavora al rinnovo di mister #Sarri ?? - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ??? #Sarri-#Lazio, un aspetto può determinare il rinnovo #Reina al passo di addio? Spunta già il possibile sostituto ??… - Eurosport_IT : L'edicola del #11dicembre ???? #Milan | #Calciomercato - errera_luca : Sarri e Lotito, intesa vincente: previsto un altro incontro per il rinnovo - Bonner_one : A Babbo Natale chiederei il rinnovo di Sarri, un vice Immobile e un difensore. Chiedo troppo? -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Sarri

Lotito ha fiducia, ma ora èad aver bisogno di un aiuto concreto dalla società: 'Sto bene a Roma, è la piazza giusta, ma per ildev'esserci il programma'. La sua firma sino al 2025 ...Da qui alla sosta di Natale, la Lazio sarà impegnata su due fronti: il recupero di qualche posizione in campionato e ildel contratto di, frutto dei continui confronti tra il ...Pastorello parla anche del rinnovo di Bernardeschi: "Abbiamo le idee chiare, per ora nessun contatto con i bianconeri" ...CALCIOMERCATO - I rossoneri sono interessati al difensore centrale, ma la sua partenza potrebbe essere condizionata dalla cessione di Pobega, ora in prestito pr ...