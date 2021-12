Perforazioni cipriote per il Qatar Distensione nell’Est Med?

Leggi su formiche

(Di sabato 11 dicembre 2021) Un consorzio composto daEnergy e l’americana ExxonMobil ha firmato un accordo con Cipro per l’esplorazione energetica e la condivisione della produzione nel Blocco 5 nel sud-est dell’isola, dinamizzando le vicende deliterraneo orientale – l’angolo del bacino in cui da anni si muovono interessi e questioni geopolitiche legate a nuove scoperte (ed esplorazioni) di reservoir energetici. Secondo l’accordo,Energy avrà una quota del 40 per cento nel Blocco 5, mentre ExxonMobil avrà il restante 60 e sarà l’operatore nell’area per lavori che inizieranno il prossimo anno. L’accordo è stato firmato al palazzo presidenziale dal ministro dell’energia cipriota, Natasa Pilides, insieme ad Ali Al-Mana, manager dellaEnergy’s International Upstream & Exploration e da Varnavas Theodossiou, lead country ...