Perché la multa ad Amazon non convince e sembra figlia del protezionismo (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono servite 250 pagine all’Antitrust per provare a dimostrare che Amazon abusa dei venditori sul proprio marketplace e quindi merita 1 miliardo e 128 milioni di multa. La più grande piattaforma di e-commerce d’Italia e d’Europa, che ha garantito la continuità della distribuzione durante la pandemia e ha contribuito al benessere di milioni di famiglie, aumentando a dismisura la gamma di prodotti accessibili a prezzi molto convenienti, è ritenuta responsabile di avere imposto condizioni non concorrenziali alle migliaia di retailer per l’utilizzo della piattaforma logistica proprietaria. Sia lecito qui dubitare del pur dettagliato e molto articolato lavoro svolto dall’Autorità. A una prima lettura del dispositivo, salta all’occhio un certo livello di arbitrio, con argomentazioni metodologicamente non convincenti e spesso meramente ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono servite 250 pagine all’Antitrust per provare a dimostrare cheabusa dei venditori sul proprio marketplace e quindi merita 1 miliardo e 128 milioni di. La più grande piattaforma di e-commerce d’Italia e d’Europa, che ha garantito la continuità della distribuzione durante la pandemia e ha contribuito al benessere di milioni di famiglie, aumentando a dismisura la gamma di prodotti accessibili a prezzi molto convenienti, è ritenuta responsabile di avere imposto condizioni non concorrenziali alle migliaia di retailer per l’utilizzo della piattaforma logistica proprietaria. Sia lecito qui dubitare del pur dettagliato e molto articolato lavoro svolto dall’Autorità. A una prima lettura del dispositivo, salta all’occhio un certo livello di arbitrio, con argomentazioni metodologicamente nonnti e spesso meramente ...

Advertising

infoiteconomia : Amazon, multa da 1 miliardo di dollari: ecco perché - Isidel_ : @LordSal87 Peccato che in Italia non viene tradotto, ma censurato, perché qua siamo in Italia non all'estero e la b… - anomaloanonimo : @mart12o Esatto, quello sveglio dimentica o fa finta di dimenticare che la multa Amazon se l'è beccata per abuso di… - monchildnj : @wnterbrsv Perché legalmente ci sono cose che possono essere denunciare e cose che non possono. Ma a parte questo s… - occhio_notizie : Sapri, multa di 420euro ai negozianti di una salumeria perché senza Green Pass -