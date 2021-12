Nowhere special, Uberto Pasolini: “La famiglia perfetta non esiste” (Di sabato 11 dicembre 2021) L'intervista con Uberto Pasolini, il regista di Nowhere special, che dopo Still Life torna al cinema con un racconto di estrema grazia, un viaggio nelle emozioni attraverso l'amore di un padre per il proprio figlio. "Il cinema non dovrebbe dare lezioni né insegnare qualcosa, è semplicemente la condivisione di un viaggio, di un'esperienza, di sentimenti, emozioni, dubbi". Uberto Paolini di dubbi su questo non ne ha e al suo terzo film Nowhere special (in sala dall'8 dicembre) conferma la raffinatezza e la profondità che aveva già dimostrato in Still Life, senza la pretesa di insegnare qualcosa: "Questo film non giudica nessuno, sono l'ultima persona capace di giudicare gli altri sia nella vita, sia nel lavoro che faccio e nelle storie che racconto. ... Leggi su movieplayer (Di sabato 11 dicembre 2021) L'intervista con, il regista di, che dopo Still Life torna al cinema con un racconto di estrema grazia, un viaggio nelle emozioni attraverso l'amore di un padre per il proprio figlio. "Il cinema non dovrebbe dare lezioni né insegnare qualcosa, è semplicemente la condivisione di un viaggio, di un'esperienza, di sentimenti, emozioni, dubbi".Paolini di dubbi su questo non ne ha e al suo terzo film(in sala dall'8 dicembre) conferma la raffinatezza e la profondità che aveva già dimostrato in Still Life, senza la pretesa di insegnare qualcosa: "Questo film non giudica nessuno, sono l'ultima persona capace di giudicare gli altri sia nella vita, sia nel lavoro che faccio e nelle storie che racconto. ...

Advertising

mixborghi : RT @comingsoonit: Abbiamo incontrato il regista #UbertoPasolini, uomo di grande simpatia, intelligenza e sensibilità che in passato ha dire… - MovieTheatrGoer : @danicat58 Infatti voglio vedere anche Nowhere Special! - AleDiogua : Nuovo episodio. Addio Lina Wertmüller, capire il cinema con Voir, Red Notice, 8-Bit Christmas, Nowhere Special, A… - StefaniaFalone : Nowhere Special, dal regista di Still life il miracolo sottovoce dell’insostituibilità degli affetti – La clip per… - luckyredfilm : RT @comingsoonit: Abbiamo incontrato il regista #UbertoPasolini, uomo di grande simpatia, intelligenza e sensibilità che in passato ha dire… -