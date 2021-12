No vax, “rischio morte 16 volte più alto di vaccinati con terza dose” (Di sabato 11 dicembre 2021) Il rischio di morte per un no vax è 16,6 volte maggiore rispetto a un soggetto vaccinato con terza dose o booster contro il covid. E’ quanto emerge dall’ultimo Report integrale dell’Istituto superiore di Sanità (Iss). il rischio di morte è invece di 11,1 volte maggiore di un vaccinato da meno di 5 mesi e di 6,9 volte superiore a quello di un vaccinato da più di 5 mesi. Quanto al vaccino, dopo cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale anti-covid, l’efficacia del vaccino nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 74% a 39%, si legge ancora nel report. Ma rimane elevata l’efficacia vaccinale nel prevenire casi di malattia severa di Covid-19, in quanto l’efficacia nei ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 dicembre 2021) Ildiper un no vax è 16,6maggiore rispetto a un soggetto vaccinato cono booster contro il covid. E’ quanto emerge dall’ultimo Report integrale dell’Istituto superiore di Sanità (Iss). ildiè invece di 11,1maggiore di un vaccinato da meno di 5 mesi e di 6,9superiore a quello di un vaccinato da più di 5 mesi. Quanto al vaccino, dopo cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale anti-covid, l’efficacia del vaccino nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 74% a 39%, si legge ancora nel report. Ma rimane elevata l’efficacia vaccinale nel prevenire casi di malattia severa di Covid-19, in quanto l’efficacia nei ...

Advertising

marcotravaglio : Ormai, in questo paese di pazzi, basta un nonnulla per essere iscritti ai No Vax pur avendo in corpo tutti i vaccin… - AntonioParisi00 : RT @Adnkronos: No vax, report Iss: 'Il rischio di morte è 16 maggiore rispetto a vaccinati con terza dose'. #covid - italiaserait : No vax, “rischio morte 16 volte più alto di vaccinati con terza dose” - Twittytwitty17 : @stefaniaconti Il Long Covid è ciò che mi terrorizza di più oggi. Abbiamo dati sulla protezione dei vax a questo ri… - Adnkronos : No vax, report Iss: 'Il rischio di morte è 16 maggiore rispetto a vaccinati con terza dose'. #covid -