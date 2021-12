Marco Tardelli e Myrta Merlino un amore da favola | “Si è trasferito 48 ore dopo che mi ha conosciuta”

(Di sabato 11 dicembre 2021) Quello traè unvero. Che inizia nel 2017, che dura ancora, va sempre meglio. A 66 anni lui, 52 lei stanno vivendo una. E al settimanale Oggi la giornalista e conduttrice de La7 confida che «l’mi ha regalato una pace che non avevo. Sono diventata sicura. Mi esprimo meglio anche nel lavoro. Avevo una maschera, ora non più… Adesso mi sono liberata». Myrtaè stata legata a lungo con Domenico Arcuri, commissario straordinario dell’emergenza Covid-19. Dalla loro relazione è nata Caterina, ma laaveva già due figli, Pietro e Giulio Tucci, nati da una precedente storia sentimentale. Da cinque anni circa è tutta per l’ex calciatore della Juventus,Tardelli. Una storia ...

Quindi, a partire dalla sua vitadalla sua infanzia, il buon Spadafora si racconterà come mai prima d'ora;Merlino: per la prima volta in assoluto, l'amatissima coppia sarà ...Per la prima volta insieme in tvMerlinoil compagno. Spazio poi all'incredibile artista Ermal Meta , all'attrice Lina Sastria Patrizia Pellegrino , eliminata dal Grande ...