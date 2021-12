Luce spenta e maschere dell’ossigeno, paura a bordo di un Boeing-737 durante un atterraggio di emergenza (Di sabato 11 dicembre 2021) Un velivolo è dovuto rientrare immediatamente all’aeroporto di Mosca dopo che il sensore relativo alla depressurizzazione della cabina di pilotaggio è entrato in funzione I passeggeri di un volo della compagnia aerea Nordwind hanno vissuto alcuni minuti di alta tensione ad alta quota e hanno filmato l’atterraggio di emergenza del loro velivolo, decollato da Mosca L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 11 dicembre 2021) Un velivolo è dovuto rientrare immediatamente all’aeroporto di Mosca dopo che il sensore relativo alla depressurizzazione della cabina di pilotaggio è entrato in funzione I passeggeri di un volo della compagnia aerea Nordwind hanno vissuto alcuni minuti di alta tensione ad alta quota e hanno filmato l’didel loro velivolo, decollato da Mosca L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

yoongisracha : Gli skz con la luce non spenta, we love to see that anche se so che non vinceranno - Lusuard82 : @Marta_Brambilla @guarnieribe Mi aspetto altre perle tipo Ho acceso la luce Per essere sicuro Che era spenta - shmtpwk : MI DOVETE SPIEGARE CHE COSA FRENA LE PERSONE DAL FARE QUELLO CHE DEVONO, SE IO VOGLIO LA LUCE SPENTA L'ACCENDONO, S… - DioBenedicaMe : Mi voglio così male che mi guardo le impurità del viso con la luce spenta e la torcia del telefono puntata in faccia - Domenico1966Asr : Ecco je s’è spenta a luce... tacci vostra -