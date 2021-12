LIVE Italia-Giappone 0-2 curling, Qualificazioni olimpiche in DIRETTA: nipponiche subito bene nel primo end (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:28 Una stone a punto per il Giappone al momento, brava Lacedelli a bocciare una guardia avversaria che avrebbe potuto dare fastidio. 9:26 Le azzurre riescono a limitare i danni: due punti per il Giappone nel primo end. Adesso ad essere di mano è l’Italia. 9:24 Vi ricordiamo che il Giappone, essendo di mano, ha l’ultima stone a disposizione, questo primo end potrebbe gravare pesantemente sulla partita delle azzurre. 9:22 Le Giapponesi si sono mosse bene in questo primo end con due stone ben piazzate ed una guardia che rende difficile il gioco alle nostre. 9:18 Al momento ci sono ben tre stone rosse dentro la casa. 9.11 Non riesce a Marta Lo Deserto la ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:28 Una stone a punto per ilal momento, brava Lacedelli a bocciare una guardia avversaria che avrebbe potuto dare fastidio. 9:26 Le azzurre riescono a limitare i danni: due punti per ilnelend. Adesso ad essere di mano è l’. 9:24 Vi ricordiamo che il, essendo di mano, ha l’ultima stone a disposizione, questoend potrebbe gravare pesantemente sulla partita delle azzurre. 9:22 Lesi si sono mossein questoend con due stone ben piazzate ed una guardia che rende difficile il gioco alle nostre. 9:18 Al momento ci sono ben tre stone rosse dentro la casa. 9.11 Non riesce a Marta Lo Deserto la ...

