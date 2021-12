Jimenez, due gialli in un minuto e il City batte i Wolves (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Manchester City batte il Wolverhampton 1 - 0, decide il rigore di Sterling. Gli Sky Blues dimostrano ancora una volta di avere qualche problema nel finalizzare l'enorme mole di occasioni create, ma ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Manchesteril Wolverhampton 1 - 0, decide il rigore di Sterling. Gli Sky Blues dimostrano ancora una volta di avere qualche problema nel finalizzare l'enorme mole di occasioni create, ma ...

Advertising

lamortevito : Situazioni. #MCIWOL #PremierLeague #Wolves #RaulJimenez - robinsloki : Non Jimenez che fa il parallel tra queste sue due copertine di Damian e Jon cresciuti e con scritto Night and Day ?? - ItaliaFpl : Davanti solo Antonio è una garanzia con il bel calendario in arrivo mentre i due giocatori dei Wolves Jimenez e Hwa… -