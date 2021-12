Il Vescovo dice ai bambini che Babbo Natale non esiste. E ai genitori non piace (Di sabato 11 dicembre 2021) Dai vertici della Chiesa parole in controtendenza sul Natale e il significato dei simboli della tradizione. Da qualche anno il Santo Natale è diventato oggetto di discussione filosofica e, talvolta, politica. La festa della nascita di Gesù che dovrebbe comportare gioia e unione familiare viene sempre più spesso messa in discussione. Lo scorso anno fu L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 11 dicembre 2021) Dai vertici della Chiesa parole in controtendenza sule il significato dei simboli della tradizione. Da qualche anno il Santoè diventato oggetto di discussione filosofica e, talvolta, politica. La festa della nascita di Gesù che dovrebbe comportare gioia e unione familiare viene sempre più spesso messa in discussione. Lo scorso anno fu L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

corezzimau : @suertefinal poi si lamentano se l'ateo dice: 'Dio non esiste, tutti sanno che è il vescovo' - hazsupremacy : Chi glielo dice al vescovo che se lui è libero di credere in Dio anche i bambini possono credere in Babbo Natale? - 73Orlando73 : @CucchiRiccardo Ascolti quanto dice il vescovo e non anteponga pregiudizi. Poi ragioniamo sul merito. 'E viva Babbo… - graffioemordo : Chissà che ne dice 'sto vescovo, della Befana? Vabbè, magari l'ha pure conosciuta.....?? - 73Orlando73 : @CucchiRiccardo Anzi, mi farebbe molto piacere leggere la sua impressione su quanto dice il vescovo, visto la stima… -